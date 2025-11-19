BUAP invita al diplomado en Desarrollo de Competencias para la Investigación 2026

María Huerta
A través de la Facultad de Ciencias de la Computación, la BUAP invita a participar en el diplomado en Desarrollo de Competencias para la Investigación 2026, cuyo costo es de 8 mil pesos.
Pueden participar personas de cualquier área del conocimiento interesadas en desarrollar competencias en investigación y divulgación científica.
También aquellos con estudios de maestría, interesadas en ingresar al doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos.
El diplomado es bajo la modalidad Virtual/Línea, con un valor curricular de 192 horas, de viernes de 17:00 a 19:00 horas.
Los temas se dividen en 6 Módulos: • Módulo Módulo 1: Definición del problema y uso de información.
• Módulo 2. Redacción de textos científicos.
• Módulo 3. Análisis de Datos Cuantitativos en la Investigación Científica.
• Módulo 4. Análisis Cualitativo y Enfoques Críticos en la Investigación.
• Módulo 5. Diseño de Proyectos de Investigación.
• Módulo 6. Generación de Productos de Investigación. El registro será hasta el 15 de diciembre de 2025; y el primer pago deberá cubrirse hasta el 30 de noviembre de 2025.
El segundo pago: Del 1 al 15 de diciembre de 2025. (por cierre de año, la cuenta bancaria de la Facultad se encuentra inactiva).
La fecha de inicio del diplomado es el 9 de enero de 2026; y el desarrollo del curso es del 9 de enero al 3 de julio de 2026.
El primer pago es de 4,000.00 antes del 30 de noviembre de 2025; y el segundo pago: $4,000.00 antes del 15 de diciembre de 2025.
You may also like
-
Archivos de Epstein: la primera gran derrota de Trump 2.0 en el Congreso
-
Terror en Venustiano Carranza por narcomanta en portería de fútbol
-
Vecinos de Tepatlaxco bloquean carretera Amozoc-Nautla
-
¡JUSTICIA!, exigen vecinos de Chilac en exequias de la familia muerta en Tlaxcala
-
Exigen investigar a director del Cereso de Tepexi por presuntos vínculos con líder de “Los Orea”