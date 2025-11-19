BUAP invita al diplomado en Desarrollo de Competencias para la Investigación 2026

María Huerta

A través de la Facultad de Ciencias de la Computación, la BUAP invita a participar en el diplomado en Desarrollo de Competencias para la Investigación 2026, cuyo costo es de 8 mil pesos.

Pueden participar personas de cualquier área del conocimiento interesadas en desarrollar competencias en investigación y divulgación científica.

También aquellos con estudios de maestría, interesadas en ingresar al doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos.

El diplomado es bajo la modalidad Virtual/Línea, con un valor curricular de 192 horas, de viernes de 17:00 a 19:00 horas.

Los temas se dividen en 6 Módulos: • Módulo Módulo 1: Definición del problema y uso de información.

• Módulo 2. Redacción de textos científicos.

• Módulo 3. Análisis de Datos Cuantitativos en la Investigación Científica.

• Módulo 4. Análisis Cualitativo y Enfoques Críticos en la Investigación.

• Módulo 5. Diseño de Proyectos de Investigación.

• Módulo 6. Generación de Productos de Investigación. El registro será hasta el 15 de diciembre de 2025; y el primer pago deberá cubrirse hasta el 30 de noviembre de 2025.

El segundo pago: Del 1 al 15 de diciembre de 2025. (por cierre de año, la cuenta bancaria de la Facultad se encuentra inactiva).

La fecha de inicio del diplomado es el 9 de enero de 2026; y el desarrollo del curso es del 9 de enero al 3 de julio de 2026.

El primer pago es de 4,000.00 antes del 30 de noviembre de 2025; y el segundo pago: $4,000.00 antes del 15 de diciembre de 2025.