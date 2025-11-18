Cinco muertos, presunto saldo de enfrentamiento que empezó en Puebla y terminó en Veracruz

Desde Puebla
Un enfrentamiento, que hasta el momento se desconoce quiénes estuvieron involucrados, comenzó en Paso Carretas, Atzizintla, Puebla y los últimos informes indican que la persecución terminó en la entrada de Texmola camino a Loma Grande, ambas localidades de Mariano Escobedo, en el estado de Veracruz.
El saldo preliminar es de 5 hombres muertos.
