Video: Rehabilitarán la Catedral y Capilla del Rosario

María Huerta

El gobierno estatal intervendrá en la Catedral de Puebla y la Capilla del Rosario ubicados en el Centro Histórico, que serán rehabilitadas.

Anunció una inversión de 6 millones de pesos, cuyas acciones concluirán en enero del próximo año.

De acuerdo a la licitación del gobierno estatal, que detalla que se prevé rehabilitar el atrio o patio central de este recinto religioso.