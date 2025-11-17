Video: Se desprende parte de un inmueble en el Centro Hostórico

María Tenahua
Este lunes, un edificio en la calle 6 Norte y 2 Oriente del Centro Histórico, registró el desprendimiento de parte de su fachada.
Por ello, el área fue acordonada.
Las malas condiciones del edificio han provocado que esto suceda y representa un riesgo para la gente que circula por la zona.
La gerente del Centro Histórico, Aimeé Guerra Pérez, señaló que el ayuntamiento ha identificado más de 180 viviendas en mal estado.
