Gobierno Slider Principal

Puebla ejercerá 131.3 mmdp en 2026

By Redaccion1 / 17 noviembre, 2025
  • Así se desglosan

    Erika Méndez

    El gobierno de Puebla busca ejercer 131 mil 365.8 millones de pesos en el año 2026 por ingresos estatales, aportaciones federales, convenios y subsidios, informó la titular de la secretaría de Planeación y Finanzas, Josefina Morales.

    En conferencia de prensa, especificó que, del total, 63 mil 357.7 millones de pesos corresponden a las participaciones a entidades, municipios y representan el 48.2%.

    En tanto, las aportaciones federales sumarán 48 mil 787.4 millones de pesos, el 37.1%, de ingresos propios 12 mil 583.2 millones de pesos y 6 mil 637.5 millones de convenios y subsidios.

    La funcionaria resaltó que, en cuestión de salud, los recursos quedarán dentro un fideicomiso por el IMSS- Bienestar.

You may also like

Categorías