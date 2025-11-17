Puebla ejercerá 131.3 mmdp en 2026

Erika Méndez

El gobierno de Puebla busca ejercer 131 mil 365.8 millones de pesos en el año 2026 por ingresos estatales, aportaciones federales, convenios y subsidios, informó la titular de la secretaría de Planeación y Finanzas, Josefina Morales.

En conferencia de prensa, especificó que, del total, 63 mil 357.7 millones de pesos corresponden a las participaciones a entidades, municipios y representan el 48.2%.

En tanto, las aportaciones federales sumarán 48 mil 787.4 millones de pesos, el 37.1%, de ingresos propios 12 mil 583.2 millones de pesos y 6 mil 637.5 millones de convenios y subsidios.

La funcionaria resaltó que, en cuestión de salud, los recursos quedarán dentro un fideicomiso por el IMSS- Bienestar.