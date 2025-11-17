Checo Pérez ve potencial en Cadillac y dice “sorprenderán a mucha gente” en su debut

EXCELSIOR

Sergio Pérez encara una nueva etapa en su carrera deportiva y, tras un año lejos de la competencia, asegura que vuelve con una mentalidad renovada. Su regreso a la parrilla en 2026 de la mano de Cadillac marca no solo un renacer profesional, sino también personal, después de un cierre complicado con Red Bull que lo dejó “desmotivado” y cuestionándose su futuro en la Fórmula 1, así lo expresó el piloto en una entrevista con el portal de la F1.com.

Luego de dos días en un test en Imola, la F1 reveló la entrevista que realizaron con Checo Pérez en la base de la escuadra Cadillac en Silverstone, donde el mexicano se mostró entusiasmado por el nuevo proyecto, al menos con lo que ha visto hasta ahora, y considera que las expectativas podrían ser mejores de lo esperado dado el personal que ha contratado la escudería americana.

“Creo que una cosa es tener todo listo para Melbourne, pero otra es tenerlo listo y competitivo, que es por lo que todos estamos trabajando”, dijo Pérez. “Tener toda esa experiencia alrededor realmente nos ayuda mucho.

“Ves muchas caras conocidas, gente que ha estado en el paddock mucho más tiempo del que yo he estado, con mucha experiencia y ganas de demostrar su valor en el deporte”.

“Ha sido bueno estar yendo y viniendo con el equipo”, dijo Pérez señalando que se ha estado involucrando en varios aspectos más allá de la conducción. “He estado insistiendo en algunas áreas, dando dirección. Es genial tener un equipo en el que sientes que puedes influir y pedir ciertas cosas”.

Para Pérez, esta es su última gran misión en la categoría, y espera concluirla con satisfacción: “Veo esto como mi gran proyecto final en el deporte y quiero asegurarme de que sea un regreso exitoso”.

Una nueva motivación para Checo Pérez

El piloto mexicano reconoció que la salida de Red Bull le dejó heridas profundas, en especial por la forma en que se dio. Checo Pérez admite que se marchó de la F1 en un momento bajo, con la sensación de haber perdido el rumbo tras casi dos décadas compitiendo de manera ininterrumpida.

“Empecé a tener un poco de desmotivación con el deporte, y no puedo permitir que eso pase porque este deporte me ha dado todo”.

Con el paso del tiempo, sin embargo, entendió que la pausa era necesaria.

“No lo sentí en ese momento [pero necesitaba el descanso]”. El mexicano reconoció que vivir en la rutina del deporte lo había llevado a funcionar en “modo automático…Cuando estás en el deporte, te dejas llevar por el hecho de que siempre estás pensando en tu próximo año, tu próxima carrera, tu próximo contrato”.

Con ese tiempo de reflexión, el mexicano señaló que ahora tiene en claro su trabajo en Cadillac.

“Quiero impulsar al equipo desde el primer día. Creo que podremos sorprender a mucha gente”.