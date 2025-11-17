Final del Apertura 2025: América vs. Tigres, un duelo de poder en la Liga MX Femenil

MEDIO TIEMPO

América aplastó a Chivas Femenil en el global (4-0) y enfrentará a Tigres en la Gran Final del Apertura 2025, en donde las Águilas buscarán su tercer título en la Liga MX Femenil.

Las Águilas buscarán terminar con la maldición que dicta que el equipo que elimina a Chivas Femenil en la Liguilla nunca queda campeón.

A falta de confirmación oficial, la Ida se disputaría el jueves en el Ciudad de los Deportes y la Vuelta tendría lugar en el Estadio Universitario.

¿Cuántas veces se han enfrentado en Finales?

Será la cuarta vez que América Femenil y Tigres se enfrenten por el campeonato de la Liga MX Femenil; las Amazonas llevan ventaja en la balanza, ya que han ganando dos de las tres finales que han disputado.

La última vez que se enfrentaron fue en el Apertura 2023, en donde las regiomontanas ganaron 3-0 en el Estadio Azteca y en la Vuelta en San Nicolás de los Garza, el marcador quedó empatado sin goles.