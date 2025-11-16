Desarticulan grupo presuntamente dedicado al desmantelamiento de vehículos robados en Zacatlán 

– Seis hombres detenidos por Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal de Zacatlán.

Desde Puebla

ZACATLÁN, Pue.- Como resultado de un operativo interinstitucional en la Sierra Norte de Puebla, las fuerzas de seguridad desarticularon un grupo delictivo integrado por seis hombres, dedicado a desmantelar vehículos robados.

Las personas detenidas son: Constantino N. de 49 años, Silvestre N. de 42 años, Clemente N. de 21 años, Uriel N. de 20 años, Felipe N. de 22 años y Juan N. de 20 años.

Para la captura de los probables responsables participaron la Secretaría de Marina (SEMAR), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Zacatlán.

Además, las fuerzas federales, estatales y municipales aseguraron dos camionetas, una de ellas con placas de circulación del Estado de México, mientras que la otra con metálicas de Tlaxcala.

Finalmente, los ahora detenidos y los elementos materiales probatorios quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público, para las diligencias pertinentes.