Colaboración entre la BUAP y la University of Texas beneficia a comunidades marginadas en Puebla

A través de jornadas de servicios de salud gratuitos, proyectos de investigación y formación de promotores comunitarios para la prevención

Desde Puebla

Colaborar en proyectos de investigación, apoyar a los servicios del sector público e impulsar campañas para que las poblaciones de bajos ingresos tengan acceso a servicios médicos, son objetivos que tiene la alianza AMPATH/MAPAS (Modelo Académico para Acceso a la Salud), en la que colaboran la BUAP y la University of Texas at Austin Dell Medical School.

Este proyecto, que se fundamenta en la colaboración global de universidades y centros académicos de salud, también busca trabajar con los servicios de salud pública y aplicar un modelo académico que contribuya al bienestar de comunidades marginadas, además de fortalecer la capacitación e investigación de todos los socios académicos.

AMPATH, por sus siglas en inglés, tiene su origen en 1989 en Kenia. Actualmente alcanzó una población de 24 millones de beneficiarios. En nuestro país, AMPATH/MAPAS enfocó su trabajo, en una primera etapa, en el desarrollo de un modelo integral de atención primaria y salud comunitaria en tres poblaciones piloto, para después escalar al nivel estatal, con la meta de compartir lecciones y éxitos a nivel federal y mundial.

Al respecto, la doctora Rebeca Cook, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Texas y colaboradora del programa MAPAS en la BUAP, explicó que en Puebla -comunidades marginadas cercanas al municipio de Atlixco- se han realizado jornadas para evaluar y alcanzar la carga de enfermedades crónicas no transmisibles -diabetes y otras más-, con un modelo que se basa en la participación de la comunidad, enfocado a la prevención y detección oportuna, así como en la atención integral.

“Como países vecinos tenemos muchos retos en común: compartimos una frontera y por eso el interés de Estados Unidos en México. Fue así como en 2018 se inició un acercamiento con la BUAP, con un diagnóstico en comunidades marginadas del valle de Atlixco, lo que se tradujo en un proyecto colaborativo de investigación con la participación de docentes y estudiantes de Medicina, quienes realizaron un diagnóstico integral en salud y el impacto de otros factores, como la calidad de agua, aire, entre otros, para conocer sus repercusiones en determinados contextos sociales.”

La doctora Cook recordó que tras este primer acercamiento se generó una pausa en los trabajos, debido a la pandemia, pero en 2021 se firmó un convenio de manera formal entre ambas instituciones, para facilitar la colaboración con otras facultades.

Señaló que este modelo enfoca sus esfuerzos en un compromiso a largo plazo para establecer una estructura de colaboración que facilite la realización de proyectos en áreas como prevención de diabetes, hipertensión y algunos tipos de cáncer, además de nutrición, bienestar emocional, cardiología, salud materna y reproductiva, con el enfoque en investigación, enseñanza y servicio comunitario con un impacto social real.

En cada jornada participan alrededor de 100 a 120 estudiantes y pasantes de Medicina, Nutrición Clínica, Fisioterapia, Bioquímica, así como Estomatología, Enfermería y Psicología de la BUAP. Se realizan dos veces al año y son gratuitas. Asimismo, la institución también recibe la visita de alumnos de posgrado de la Universidad de Texas para proyectos de colaboración.

La doctora Rebeca Cook subrayó que la perspectiva de las acciones que realizan tiene un enfoque de prevención, pero también de inclusión, pues forman promotores comunitarios (miembros de la población) para campañas informativas y preventivas en la detección oportuna de cáncer, diabetes y otras enfermedades.