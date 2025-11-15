Garantiza Congreso del Estado libertad de expresión y se suma al llamado por la paz

Desde Puebla
El Congreso del Estado de Puebla garantizó en todo momento el libre derecho a la libertad de expresión a las y los participantes de la marcha, durante su paso por la sede del Legislativo
En sus instalaciones, ubicadas en la zona de Los Fuertes, uniformadas y uniformados salvaguardaron la seguridad, tanto de los participantes, como del inmueble.
El Poder Legislativo reitera su respeto a las diferentes manifestaciones y se pronuncia a favor de la libertad de expresión y de la paz.
