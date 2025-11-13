Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género cambiará de nombre; se llamará de las Mujeres

María Tenahua
Los integrantes de la Comisión para la Igualdad Sustantiva de Género y Diversidad Sexual del cabildo aprobaron el cambio del nombre de la secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género a secretaría de las Mujeres.
Este cambio se realiza, con el objetivo de fortalecer el trabajo a favor de este sector de la población.
En el gobierno de Claudia Rivera Vivanco se creó la dependencia, antes solo existía el Instituto Municipal de las Mujeres.
