Puebla capital Slider Principal

Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género cambiará de nombre; se llamará de las Mujeres

By Redaccion1 / 13 noviembre, 2025

María Tenahua

Los integrantes de la Comisión para la Igualdad Sustantiva de Género y Diversidad Sexual del cabildo aprobaron el cambio del nombre de la secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género a secretaría de las Mujeres.

Este cambio se realiza, con el objetivo de fortalecer el trabajo a favor de este sector de la población.

En el gobierno de Claudia Rivera Vivanco se creó la dependencia, antes solo existía el Instituto Municipal de las Mujeres.

You may also like

Categorías