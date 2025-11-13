Inicia en Amozoc el Operativo “Buen Fin 2025”

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 13 de noviembre de 2025.- Con el objetivo de garantizar la seguridad y tranquilidad de las y los ciudadanos durante el Buen Fin 2025, el Presidente Municipal de Amozoc, Severiano de la Rosa Romero, dio el banderazo de inicio al Operativo Buen Fin, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre en todo el municipio.

En este operativo participan más de 200 elementos, tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc, a través de la Policía Municipal, la Dirección de Tránsito, Protección Civil y Bomberos, en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), Guardia Nacional, Policía Estatal y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Durante el arranque, el Presidente Municipal estuvo acompañado por el Secretario de Seguridad Ciudadana, César Rodríguez Moreno, Maestre Infante de Marina Paracaidista, así como por Regidoras y Regidores del H. Ayuntamiento 2024-2027 la Delegada de Gobernación del Estado de Puebla, Martha Alicia Lara, y la Presidenta del Sistema Municipal DIF, quienes refrendaron su compromiso con la seguridad, la prevención y el bienestar de las familias Amozoquenses.

Este esfuerzo forma parte del Mando Coordinado, impulsado por el Gobernador del Estado de Puebla, Alejandro Armenta, con la finalidad de reforzar la seguridad en todo el territorio poblano durante esta temporada comercial.