Video: Víctor Gabriel arrancó el Buen Fin Puebla 2025 

María Huerta

En Puebla arranca el Buen Fin 2025, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo del Estado, Víctor Gabriel Chedraui, encabezó el banderazo y el operativo de la SSP, para garantizar mayor seguridad a consumidores.

Fue plaza Solesta el escenario donde se llevó a cabo la inauguración de la edición 2025 del Buen Fin, que a lo largo de cinco días brindará descuentos y promociones a los poblanos en diversos artículos.

En su mensaje, Gabriel Chedraui dijo que son más de 200 mil comercios en el país que se sumaron a esta iniciativa.