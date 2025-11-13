Todo listo para la 3ª Feria del Aguacate en San Pedro Benito Juárez, Atlixco

Jorge Barrientos

Productores orgánicos de San Pedro Benito Juárez anunciaron la realización de la Tercera Feria del Aguacate, que se llevará a cabo el próximo 7 de diciembre, con el objetivo de promover las tradiciones locales, fortalecer el campo poblano y dar a conocer la calidad de sus productos orgánicos.

Durante la presentación del evento, la diputada local Azucena Rosas Tapia informó que todo está preparado para el arranque de esta celebración, que busca consolidarse como un referente regional en la producción sustentable del aguacate.

En la feria participarán más de mil productores, quienes cultivan cerca de 3.2 millones de plantas de aguacate de las variedades Fuerte, Hass y Criollo, todas 100% orgánicas.

Los productores trabajan de manera colectiva a través de proyectos comunitarios enfocados en la agroecología y el respeto al medio ambiente.

El productor Óscar Palacios destacó que los aguacates de San Pedro Benito Juárez son “los más buscados en Atlixco” debido a que se cultivan con abonos agroecológicos, sin químicos, lo que garantiza un producto natural y saludable. Por su parte, Regino Salgado subrayó que esta producción forma parte del programa federal Sembrando Vida, en el que los cultivos de aguacate se combinan con otras especies forestales como maguey, maíz criollo, amaranto y sorgo, fomentando la biodiversidad y el desarrollo sustentable de la región.

Durante el evento habrá exposición y venta de productos locales, así como presentaciones artísticas y culturales, y la participación de productores de mezcal de comunidades vecinas. Además, los visitantes podrán disfrutar de recorridos guiados a las huertas y miradores con vista al volcán Popocatépetl, una de las principales atracciones naturales de la zona.

Cabe destacar que San Pedro Benito Juárez es la única comunidad indígena del municipio de Atlixco, donde aún se rigen por usos y costumbres, y la feria representa una oportunidad para preservar su identidad cultural y fortalecer la economía local.

La 3ª Feria del Aguacate se perfila como un espacio para celebrar el trabajo de los productores, el cuidado del medio ambiente y la riqueza agrícola de Atlixco, consolidando a San Pedro Benito Juárez como un referente en la producción orgánica en Puebla.