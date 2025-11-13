Gobierno federal destinó 756 mdp a  damnificados por lluvias en Puebla 

Erika Méndez

El gobierno federal destinó a los damnificados por las lluvias en Puebla 756 millones 75 mil pesos, informó Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar.

En conferencia de prensa, dio a conocer que concluyó el censo de las viviendas afectadas por las intensas precipitaciones, deslaves y desbordamiento de ríos.

Suman un total de 2 mil 896 hogares con daños o pérdida total.

En el transcurso de la mañanera, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier se enlazó con la presidenta Claudia Sheinbaum, para agradecer el apoyo a los habitantes.

Desde Pantepec, indicó que se estaba llevando a cabo la segunda entrega de apoyos para la reconstrucción de viviendas, locales y agricultores.

*Rodrigo Abdala*

* Pantepec, 340 personas estarán recibiendo su segundo apoyo correspondiente al programa de emergencia social y natural de la Secretaría de Bienestar.

* Recibieron un primer apoyo homologado para todos correspondiente a 20,000 pesos para la limpieza sus viviendas.

* Tendrán un segundo apoyo que corresponde a su a su daño. Hay gente que tuvo daño menor, hay gente que tuvo daño medio y daño mayor o en su caso pérdida total.

* Se estipuló una cantidad por cada uno de estos conceptos sumado a una cantidad también en efectivo, por concepto de enseres.