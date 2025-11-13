Educación Slider Principal

Fotonota: Maestros del BINE toman la SEP

By Redaccion1 / 13 noviembre, 2025

Desde Puebla

Piden liberar las plazas tiempo completo titular C, para crecer en horas en favor de muchos maestros..

Se maneja que se unirán más normales en breve y que tienen el apoyo de la sección 51 del SNTE.

Informan que otras normales están cerrando instalaciones de SEP en la recta a Cholula.

