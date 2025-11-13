Fotonota: Maestros del BINE toman la SEP

Desde Puebla
Piden liberar las plazas tiempo completo titular C, para crecer en horas en favor de muchos maestros..
Se maneja que se unirán más normales en breve y que tienen el apoyo de la sección 51 del SNTE.
Informan que otras normales están cerrando instalaciones de SEP en la recta a Cholula.
You may also like
-
Gobierno del EdoMéx refuerza seguridad y movilidad ante el Buen Fin 2025
-
Resiliencia energética, una nueva prioridad en la agenda de las ciudades mexicanas
-
El Único Circo Atayde Hnos. presentará en Cholula su nueva temporada
-
14.6 millones de adultos en México viven con diabetes: solo 36 % mantiene la enfermedad bajo control
-
Asaltaron Coppel de la 11 sur