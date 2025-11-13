Gobierno del EdoMéx refuerza seguridad y movilidad ante el Buen Fin 2025

EL VALLE

Toluca, Méx.- Con el objetivo de garantizar la seguridad de las y los consumidores durante el Buen Fin 2025, el Gobierno del Estado de México anunció un operativo integral que abarcará a los 125 municipios de la entidad. La estrategia busca proteger tanto a quienes acuden a centros comerciales como a quienes realizan compras en línea o en instituciones financieras.

En conferencia de prensa, el Secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, informó que el despliegue iniciará a partir de la medianoche del 13 de noviembre y se extenderá hasta el 17 del mismo mes. En total, serán desplegados 3 mil 290 elementos de seguridad, apoyados por 208 patrullas, 25 caninos y 25 equinos. Además, se contará con monitoreo constante desde los Centros de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) en Toluca y Ecatepec, así como patrullajes mediante drones tácticos. Las autoridades también subrayaron la coordinación con los tres niveles de gobierno, siguiendo los lineamientos establecidos en las Mesas de Paz.

El operativo se concentrará especialmente en 486 centros comerciales, 1,296 instituciones bancarias y 6,042 cajeros automáticos, debido al posible adelanto de aguinaldos por parte de algunas empresas, en el marco de las promociones y ofertas de esta temporada.

Por su parte, la Secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, destacó que se prevé la participación de más de 20 mil empresas y una derrama económica superior a 28 mil millones de pesos, lo que representa un aumento del 12% en comparación con la edición de 2024. En el Estado de México operan 490 plazas comerciales, con mayor concentración en Metepec, Toluca, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla. Asimismo, existen 5,313 tiendas de autoservicio y departamentales, principalmente en Ecatepec, Toluca, Tlalnepantla, Naucalpan y Tecámac.

En cuanto a los productos más demandados, se espera que los consumidores busquen principalmente ropa, calzado, electrónicos, celulares, línea blanca, muebles y tecnología, con un creciente interés en promociones exclusivas por canales digitales.

En materia de movilidad, el Secretario Daniel Sibaja González explicó que se implementarán acciones para agilizar el tránsito en los centros comerciales y en el primer cuadro de Toluca, así como garantizar traslados seguros en zonas de alta afluencia. En el Valle de México, el horario del Mexibús se ampliará de 04:00 a 24:00 horas, mientras que en el Valle de Toluca se habilitarán lugares seguros para los usuarios del transporte público, especialmente en zonas donde se espera mayor concentración de compradores.

Las autoridades estatales insistieron en que estas medidas buscan garantizar una experiencia de compra segura y ordenada, protegiendo tanto a quienes acuden de manera presencial como a quienes optan por el comercio electrónico durante este evento que se ha consolidado como uno de los más importantes del año en el país.