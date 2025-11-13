Educación Slider Principal

AVISO: Cerrada vialidad frente a la SEP

By Redaccion1 / 13 noviembre, 2025

Desde Puebla

Inicia cierre de vialidades para exigir diálogo y solución a peticiones de docentes.

Cerrada avenida Reyes Heroles frente a la SEP.

Aproximadamente 300 docentes en SEP congregados al paro.

Otros 300 en instalaciones de recta a Cholula.

