AVISO: Cerrada vialidad frente a la SEP

Desde Puebla
Inicia cierre de vialidades para exigir diálogo y solución a peticiones de docentes.
Cerrada avenida Reyes Heroles frente a la SEP.
Aproximadamente 300 docentes en SEP congregados al paro.
Otros 300 en instalaciones de recta a Cholula.
