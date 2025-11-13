Anuncian servicios y guardias en Puebla capital durante el fin de semana largo

Desde Puebla

Puebla, Pue., 13 de noviembre de 2025.- Con motivo del fin de semana largo por el aniversario de la Revolución Mexicana, el Gobierno de la Ciudad informa que los servicios de recolección de residuos, seguridad, limpia, chapeo e iluminación operarán con normalidad.

Mientras que para la atención en cajas de Tesorería se designará personal de guardia con horarios amplios para brindar atención a todas y todos los poblanos.

*Servicios de Tesorería permanecerán abiertos*

De la misma forma se garantiza la atención en las cajas de Tesorería el viernes 14 de noviembre con apertura normal en todos los módulos. Y el resto del fin de semana de la siguiente manera:

Sábado 15

– Ex Acuario y Tesorería: 09:00 a 14:00 horas

– Infracciones y Rancho Colorado: 09:00 a 16:00 horas

– Panteón: 08:00 a 15:00 horas

– Juntas Auxiliares: 09:00 a 13:00 horas

– Plazas comerciales: 10:00 a 18:00 horas

Domingo 16

– Ex Acuario y Tesorería: 10:00 a 14:00 horas

– Infracciones: 10:00 a 16:00 horas

– Panteón: 08:00 a 15:00 horas

– Plazas comerciales: 10:00 a 18:00 horas

Lunes 17

– Infracciones y Rancho Colorado: 10:00 a 14:00 horas

– Panteón: 08:00 a 15:00 horas

– Plazas comerciales: 10:00 a 18:00 horas

Con esta medida, se garantiza la prestación de servicios para que la ciudadanía realice sus trámites con total confianza y esté al tanto de los horarios.

*Recolección de residuos con normalidad*

Por su parte el Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) informa que, del viernes 14 al lunes 17 de noviembre, las labores de recolección de residuos y barrido se realizarán de manera normal en toda la ciudad.

En el Centro Histórico también se realizará barrido manual y mecánico de forma habitual, para que quienes recorran la zona puedan disfrutar de una Puebla limpia y ordenada durante estos días de descanso.

*Servicios municipales operarán de forma habitual*

Durante estos días de asueto, la Secretaría de Servicios Públicos mantendrá activos los trabajos de mantenimiento, poda, chapeo, limpieza y alumbrado público en distintos puntos de la ciudad. Además, se dará seguimiento a los reportes ciudadanos para garantizar espacios públicos seguros, limpios y funcionales para todas y todos.

Asimismo, el Panteón Municipal operará con normalidad en su horario habitual de 9:00 a 15:00 horas, brindando atención a trámites y servicios de inhumación con el mismo compromiso y respeto hacia la ciudadanía.