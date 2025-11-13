Entrega gobernador Alejandro Armenta el paquete fiscal 2026 al Congreso local

Jorge Barrientos

El gobernador Alejandro Armenta entregó este jueves al Congreso del estado el Paquete Económico 2026, que marca las prioridades financieras para el próximo año, con un enfoque centrado en el desarrollo humano, la reducción de la pobreza y el fortalecimiento del tejido social.

Durante su mensaje, Armenta destacó que el Presupuesto de Egresos 2025 está orientado a atender de manera prioritaria la marginación, la vulnerabilidad y la pobreza, ejes —dijo— sobre los que se distribuye cada peso del gasto público.

“El paquete económico está orientado a buscar, sin duda, que el desarrollo humano tenga un acento especial, donde la pobreza, la marginación y la vulnerabilidad sean los ejes centrales de cada uno de los pesos asignados”, afirmó el mandatario estatal.

El gobernador subrayó que uno de los programas que más han fortalecido el sentido comunitario en los 217 municipios del estado es el Programa de Obra Comunitaria, que para 2025 contará con una inversión superior a los mil quinientos millones de pesos, con el propósito de seguir alentando el tejido social y avanzar de la atención a la marginación hacia el combate directo a la pobreza.

Armenta añadió que el fortalecimiento municipal será clave en la aplicación del gasto público, ya que “todas las acciones presupuestadas descansan en la célula básica de organización sociopolítica que es el municipio”.

Asimismo, el mandatario resaltó la importancia de mantener la seguridad, la gobernabilidad y el desarrollo económico como ejes prioritarios del gasto programable, señalando que el Estado debe cumplir su razón fundamental: proteger y cuidar a las y los poblanos.

“Entendemos claramente que, desde las tesis de Rousseau y Montesquieu, la razón de ser del Estado es la protección y la seguridad; por ello, este eje es nuestra prioridad y obligación primaria”, enfatizó.

En materia económica, el gobernador aseguró que el paquete fiscal 2025 está en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo, cuyo enfoque se centra en tres pilares: justicia, seguridad y riqueza comunitaria, además de fortalecer la relación con los sectores productivos, empresarios y capital extranjero.

Sin nuevos impuestos y con estímulos fiscales para 2025

Por su parte, Josefina Morales Guerrero, titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado (SPFAGobPue), detalló los principales lineamientos del paquete fiscal 2025, entre los que destacó que no se contemplan nuevos impuestos ni incrementos en los porcentajes existentes.

Entre las medidas anunciadas se incluyen:

Reducción del 100% del ISR para empresas que contraten personas con discapacidad, adultos mayores o trabajadores en su primer empleo.

Descuentos de hasta 65% en el Registro Público de la Propiedad, dependiendo del tipo de predio.

Cuota de cero pesos para trámites del Registro Civil, como registros de nacimiento, matrimonios en bodas colectivas y defunciones.

El 77% del gasto total se destinará a acciones de gobierno, mientras que el 23% corresponderá al gasto no programable.

Compromiso con la comunidad y el desarrollo social

Finalmente, el gobernador Armenta reiteró que el objetivo del paquete económico es consolidar una visión de desarrollo comunitario y participación ciudadana, rescatando prácticas tradicionales como el tequio y la mayordomía, que fortalecen la cooperación y el sentido de pertenencia en las comunidades poblanas.

“Queremos que las familias poblanas tengan más ingresos en su entorno; es un asunto de estado consolidar las inversiones en educación, salud, cultura, deporte y arte, ejes fundamentales para atender las causas sociales de la desigualdad”, concluyó.