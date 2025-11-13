Inseguridad Sección Principal

Tiraron cadáver en San José Chiapa

By Redaccion1 / 13 noviembre, 2025

Desde Puebla

Fuerte movilización policial se registró este dia en San José Chiapa tras hallazgo de una persona sin vida.

En una brecha cerca del río San Isidro.

Personas alertaron a los números de emergencia sobre el cadáver.

Al lugar llegaron elementos de la policía municipal y, luego de confirmar el reporte, procedieron a acordonar la zona.

Se desconoce identidad de la victima.

