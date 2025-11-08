SSP pone en funcionamiento unidad de atención a mujeres

Erika Méndez

La secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla puso a disposición la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres (UDAIM) para atender casos de violencia en Puebla.

La dependencia estatal informó que a través de dicha área fortalecen la atención psicológica, legal y policial.

El objetivo es acompañar a las mujeres con profesionalismo para cada mujer que decide alzar la voz.

El número para solicitar los servicios de la UDAIM es el siguiente: 22 22 27 92 81