Confirman reanudación de parquímetros en San Pedro Cholula

Desde Puebla

El ayuntamiento de San Pedro Cholula informa a las y los ciudadanos que, a partir de hoy, sábado 8 de noviembre de 2025, se reanuda el sistema de parquímetros en las zonas autorizadas del municipio.

A partir de esta fecha, el cobro por uso de parquímetros se realizará mediante el sistema Kigo, anteriormente conocido como Parkimovil. Este cambio beneficiará a ciudadanos y turistas, ya que la aplicación ofrece un servicio más ágil, confiable y con menor margen de error en el proceso.

Podrás realizar tu pago de manera fácil y rápida:

– A través de la aplicación Kigo.

– En los 54 establecimientos autorizados.

– Por WhatsApp al número 220 428 0477.

– Mediante SMS, enviando un mensaje al número 25505.

Zonas de cobertura de parquímetros:

– Av. Miguel Hidalgo

– Av. Morelos

– Calle 2 Norte

– Av. 4 Oriente

– Av. 6 Oriente

– Calle 3 Norte

– Calle 3 Sur

– Calle 5 Norte

– Av. 6 Poniente

– Av. 2 Oriente

– Calle 3 Oriente, Centro

– Av. 3 Poniente

Tarifas vigentes:

– $6.00 pesos por 1 hora

Horarios de operación:

– Domingo a miércoles: de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

– Jueves a sábado: de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

Si tienes dudas o deseas más información sobre el funcionamiento del sistema de parquímetros, puedes consultar la siguiente liga:

https://pv.kigo.pro/sanpedrocholula