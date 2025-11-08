Confirman reanudación de parquímetros en San Pedro Cholula

Desde Puebla
El ayuntamiento de San Pedro Cholula informa a las y los ciudadanos que, a partir de hoy, sábado 8 de noviembre de 2025, se reanuda el sistema de parquímetros en las zonas autorizadas del municipio.
A partir de esta fecha, el cobro por uso de parquímetros se realizará mediante el sistema Kigo, anteriormente conocido como Parkimovil. Este cambio beneficiará a ciudadanos y turistas, ya que la aplicación ofrece un servicio más ágil, confiable y con menor margen de error en el proceso.
Podrás realizar tu pago de manera fácil y rápida:
– A través de la aplicación Kigo.
– En los 54 establecimientos autorizados.
– Por WhatsApp al número 220 428 0477.
– Mediante SMS, enviando un mensaje al número 25505.
Zonas de cobertura de parquímetros:
– Av. Miguel Hidalgo
– Av. Morelos
– Calle 2 Norte
– Av. 4 Oriente
– Av. 6 Oriente
– Calle 3 Norte
– Calle 3 Sur
– Calle 5 Norte
– Av. 6 Poniente
– Av. 2 Oriente
– Calle 3 Oriente, Centro
– Av. 3 Poniente
Tarifas vigentes:
– $6.00 pesos por 1 hora
Horarios de operación:
– Domingo a miércoles: de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
– Jueves a sábado: de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.
Si tienes dudas o deseas más información sobre el funcionamiento del sistema de parquímetros, puedes consultar la siguiente liga:
https://pv.kigo.pro/sanpedrocholula
