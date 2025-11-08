Conviven pilotos NASCAR con poblanos

– Niños, jóvenes y adultos estuvieron cerca de las y los participantes de la próxima final de este circuito

Desde Puebla

Puebla, Pue., 08 de noviembre de 2025.- Los motores rugieron en la firma de autógrafos de los pilotos y exhibición de autos de la Nascar México Series, en la que las y los poblanos pudieron convivir y fotografiarse con ellos, para vivir desde ahora la emoción del automovilismo.

Los 20 pilotos de las diferentes escuderías se presentaron en el estacionamiento del Parque Juárez para recibir a las y los aficionados al deporte motor, tal y como se preparan para conducir en la pista, y con ánimo posaron y conversaron con los asistentes.

Además, los pilotos y sus equipos alegraron la tarde con música, dinámicas y el encendido de motores que coronaron con la entrega de boletos para la Final, que tendrá lugar el próximo domingo 09 de noviembre, a partir de las 11:00 horas, en el autódromo Miguel E. Abed.

La asistencia de los equipos que participaron en la firma de autógrafos y estarán en la Final, es una estrategia de promoción turística y activación económica de la ciudad de Puebla, pues se prevé que los mil 200 hombres y mujeres de staff, así como patrocinadores generan una ocupación de mil 600 cuartos de hotel, la llegada de hasta cinco mil visitantes y turistas, una derrame económica de cerca de 14 millones de pesos y la difusión de los atractivos de la ciudad de Puebla hasta en 70 millones de hogares en 17 países en los que se transmitirá.