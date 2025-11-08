Bandas organizadas, empleados y clientes: los rostros del robo hormiga en Puebla

Maricela Allende

El robo hormiga, una práctica que afecta a comercios de todo el país, está encontrando un nuevo contrapeso gracias a la tecnología. La empresa Praxis de Soluciones ha desarrollado una herramienta basada en inteligencia artificial (IA) capaz de identificar objetos, personas y comportamientos sospechosos en tiempo real, a través de cámaras de seguridad o incluso teléfonos celulares.

En entrevista con Desde Puebla, Elsa Ramírez directora de operaciones de la empresa Praxis Tech Solutions, explicó que la solución utiliza visión por computadora y redes neuronales para analizar las imágenes y emitir alertas automáticas ante situaciones irregulares.

“El sistema puede detectar cuántas personas ingresan, si hay objetos fuera de lugar o movimientos inusuales. Todo se analiza en tiempo real y se muestran alertas mediante gráficas de calor, como un semáforo: verde es normal, amarillo alerta y rojo significa riesgo”, detalló.

Crece el robo hormiga en México

De acuerdo con cifras mencionadas por Elsa, este tipo de hurto representa alrededor del 2% de las ventas anuales de los comercios, y ha ido en aumento. Los estados más afectados son Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Guadalajara y Nuevo León, principalmente por su densidad poblacional y actividad comercial.

En Puebla, donde actualmente existen unas 15 plazas comerciales en la zona metropolitana, el problema se ha intensificado. “El crecimiento económico y turístico genera más oportunidades, pero también más riesgos. Puebla pasó del lugar 12 al 8 a nivel nacional en robo hormiga”, señaló.

Los productos más robados son bebidas alcohólicas, cosméticos, tecnología, ropa de marca y productos cárnicos o gourmet. Además, entre un 40 y 45% de los robos son cometidos por clientes, 30–35% por empleados y 10–15% por errores administrativos o de proveedores.

Tecnología accesible para todos los comercios

La propuesta de Praxis de Soluciones busca democratizar la tecnología, haciéndola accesible incluso para pequeños negocios.

“Una miscelánea puede acceder a esta herramienta con una inversión aproximada de 5,000 pesos. El sistema se adapta al tamaño del negocio y al número de cámaras que tenga”, comentó Ramírez.

El sistema no requiere grandes equipos ni infraestructura avanzada, ya que puede funcionar con cámaras ya existentes conectadas a la nube.

Privacidad y uso responsable de la IA

Sobre las preocupaciones en torno a la privacidad, Elsa aclaró que el sistema no analiza rostros ni datos personales.

“No se identifican nombres ni biometría. Solo se detectan personas y objetos, sin asociarlos a una identidad. El reconocimiento facial se usa solo en proyectos específicos y con consentimiento”, subrayó.

Por su parte, Elsa, integrante del equipo de Praxis, destacó la importancia del uso ético de la inteligencia artificial.

“Sí existe la tecnología que puede detectar comportamientos sospechosos, pero hay que tener cuidado con los sesgos. No podemos permitir que una herramienta se use para discriminar. Debemos educar a los usuarios para aplicar la IA de forma responsable”, explicó.

El futuro de la inteligencia artificial en seguridad

Elsa prevé que en los próximos cinco años la IA transformará la seguridad comercial en México.

“Hoy solo el 10% de las soluciones de seguridad usan inteligencia artificial para análisis de imágenes. En dos años será el 80%. En 2026 habrá una gran inversión en IA y cómputo cuántico, lo que permitirá sistemas predictivos, capaces no solo de reaccionar, sino de anticipar un robo antes de que ocurra.”

Con esta iniciativa, Praxis Tech Solutions busca que la inteligencia artificial se convierta en una aliada clave para la prevención del delito, especialmente en un contexto donde el robo hormiga continúa creciendo.

“La idea es dejar de ser reactivos y pasar a ser preventivos”. La tecnología debe ayudarnos a protegernos, no solo a vigilar.”