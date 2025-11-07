Video: Balacera en Acatzingo dejó un muerto

https://x.com/desachyroberto/status/1986797285968171026?s=48

Desde Puebla

Un enfrentamiento a balazos entre presuntos grupos delictivos de Acatzingo dejó una persona muerta.

Durante las últimas horas de este jueves en la comunidad de San Sebastián Villanueva.

Se reportaron más de 500 detonaciones de grueso calibre.

Al lugar llegaron elementos de las policías municipal, estatal y Marina, sin embargo; no hubo personas detenidas.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la victima.