Liga MX: Horarios y canales de la Jornada 17 del Apertura 2025

Última fecha en la Liga MX con los puestos de la siguiente ronda aún por definirse, conoce los horarios de los partidos.

Este viernes arranca la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 en la cual se definirá los puestos de Play In, Liguilla y el liderato de la clasificación.

Consulta qué está en juego en cada uno de los partidos de la fecha 17.

Conoce las fechas y horarios de la última jornada de la Fase Regular del Apertura 2025.

FC Juárez vs Querétaro

Fecha: viernes 7 de noviembre

Horarios: 19:00 horas CDMX / 20:00 horas ET

Lugar: Estadio Olímpico Benito Juárez

¿Dónde ver?: Caliente TV, FOX One, Azteca 7 en México; FOX Deportes, Universo en USA

Mazatlán vs Necaxa

Fecha: viernes 7 de noviembre

Horarios: 21:00 horas CDMX / 22:00 horas ET

Lugar: Estadio El Encanto

¿Dónde ver?: Caliente TV, FOX One, Azteca 7 en México; TUDN, DirecTV en USA

Tijuana vs Atlas

Fecha: viernes 7 de noviembre

Horarios: 21:00 horas CDMX / 22:00 horas ET

Lugar: Estadio Caliente

¿Dónde ver?: Caliente TV, FOX One en México; ViX Premium en USA

Tigres vs Atlético de San Luis

Fecha: sábado 8 de noviembre

Horarios: 17:00 horas CDMX / 18:00 horas ET

Lugar: Estadio Universitario

¿Dónde ver?: Caliente TV, FOX One, Azteca 7 en México; Universo, FOX Deportes en USA

Chivas vs Rayados

Fecha: sábado 8 de noviembre

Horarios: 17:07 horas CDMX / 18:07 horas ET

Lugar: Estadio Akron

¿Dónde ver?: Amazon Prime en México; Telemundo, FOX Deportes en USA

León vs Puebla

Fecha: sábado 8 de noviembre

Horarios: 19:00 horas CDMX / 20:00 horas ET

Lugar: Estadio León

¿Dónde ver?: Caliente TV, FOX One en México; ViX Premium en USA

Toluca vs América

Fecha: sábado 8 de noviembre

Horario: 19:00 horas CDMX / 20:00 horas ET

Lugar: Estadio Nemesio Diez

¿Dónde ver?: Caliente TV, FOX One, TUDN en México; TUDN; Univisión, ViX Premium en USA

Cruz Azul vs Pumas

Fecha: sábado 8 de noviembre

Horarios: 21:05 horas CDMX / 22:05 horas ET

Lugar: Estadio Cuauhtémoc

¿Dónde ver?: ViX Premium, TUDN en México; TUDN, Univisión, ViX Premium en USA

Santos vs Pachuca

Fecha: domingo 9 de noviembre

Horarios: 17:00 horas CDMX / 18:00 horas ET

Lugar: Estadio Corona

¿Dónde ver?: ViX Premium en México; TUDN, ViX Premium en USA