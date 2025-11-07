Liga MX: Horarios y canales de la Jornada 17 del Apertura 2025

ESPN
Última fecha en la Liga MX con los puestos de la siguiente ronda aún por definirse, conoce los horarios de los partidos.
Este viernes arranca la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025 en la cual se definirá los puestos de Play In, Liguilla y el liderato de la clasificación.
Consulta qué está en juego en cada uno de los partidos de la fecha 17.
Conoce las fechas y horarios de la última jornada de la Fase Regular del Apertura 2025.
FC Juárez vs Querétaro
Fecha: viernes 7 de noviembre
Horarios: 19:00 horas CDMX / 20:00 horas ET
Lugar: Estadio Olímpico Benito Juárez
¿Dónde ver?: Caliente TV, FOX One, Azteca 7 en México; FOX Deportes, Universo en USA
Mazatlán vs Necaxa
Fecha: viernes 7 de noviembre
Horarios: 21:00 horas CDMX / 22:00 horas ET
Lugar: Estadio El Encanto
¿Dónde ver?: Caliente TV, FOX One, Azteca 7 en México; TUDN, DirecTV en USA
Tijuana vs Atlas
Fecha: viernes 7 de noviembre
Horarios: 21:00 horas CDMX / 22:00 horas ET
Lugar: Estadio Caliente
¿Dónde ver?: Caliente TV, FOX One en México; ViX Premium en USA
Tigres vs Atlético de San Luis
Fecha: sábado 8 de noviembre
Horarios: 17:00 horas CDMX / 18:00 horas ET
Lugar: Estadio Universitario
¿Dónde ver?: Caliente TV, FOX One, Azteca 7 en México; Universo, FOX Deportes en USA
Chivas vs Rayados
Fecha: sábado 8 de noviembre
Horarios: 17:07 horas CDMX / 18:07 horas ET
Lugar: Estadio Akron
¿Dónde ver?: Amazon Prime en México; Telemundo, FOX Deportes en USA
León vs Puebla
Fecha: sábado 8 de noviembre
Horarios: 19:00 horas CDMX / 20:00 horas ET
Lugar: Estadio León
¿Dónde ver?: Caliente TV, FOX One en México; ViX Premium en USA
Toluca vs América
Fecha: sábado 8 de noviembre
Horario: 19:00 horas CDMX / 20:00 horas ET
Lugar: Estadio Nemesio Diez
¿Dónde ver?: Caliente TV, FOX One, TUDN en México; TUDN; Univisión, ViX Premium en USA
Cruz Azul vs Pumas
Fecha: sábado 8 de noviembre
Horarios: 21:05 horas CDMX / 22:05 horas ET
Lugar: Estadio Cuauhtémoc
¿Dónde ver?: ViX Premium, TUDN en México; TUDN, Univisión, ViX Premium en USA
Santos vs Pachuca
Fecha: domingo 9 de noviembre
Horarios: 17:00 horas CDMX / 18:00 horas ET
Lugar: Estadio Corona
¿Dónde ver?: ViX Premium en México; TUDN, ViX Premium en USA
