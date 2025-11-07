Llaman a proteger mascotas durante la temporada de frío

Erika Méndez

El gobierno de Puebla hizo un llamado a proteger a las mascotas durante esta temporada de frío.

Señaló que es importante reforzar los cuidados de los seres sintientes, pues también resultan afectados por las bajas temperaturas.

En este sentido, recomendó mantenerlos abrigados, en espacios cálidos y aumentar las raciones de comida ricas en proteína para que tengan más energía.