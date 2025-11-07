Llaman a proteger mascotas durante la temporada de frío

Erika Méndez
El gobierno de Puebla hizo un llamado a proteger a las mascotas durante esta temporada de frío.
Señaló que es importante reforzar los cuidados de los seres sintientes, pues también resultan afectados por las bajas temperaturas.
En este sentido, recomendó mantenerlos abrigados, en espacios cálidos y aumentar las raciones de comida ricas en proteína para que tengan más energía.
You may also like
-
Video: Balacera en Acatzingo dejó un muerto
-
Los 10 props de películas de terror mejor pagados por los coleccionistas
-
7 de cada 10 mexicanos comprarán más este Buen Fin: ¿aguantará la cadena logística?
-
Asociación Mexicana de Gastroenterología hace un llamado a atender la bacteria Helicobacter Pylori, vinculada al cáncer gástrico
-
Ariadna Ayala invita a inscribirse en cursos artísticos navideños del DIF Atlixco