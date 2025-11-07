Balacera en Texmelucan dejó un muerto y tres heridos

- Menores de edad, entre los lesionados
Desde Puebla
Se registró balacera en la comunidad de San Jerónimo Tianguismanalco, en San Martín Texmelucan, que cobró la vida de un hombre y dejó heridos a una mujer y dos menores de edad.
Los hechos ocurrieron sobre la carretera federal México-Puebla.
Personas que vieron los hechos llamaron a los números de emergencia para solicitar una ambulancia, llegaron paramédicos de Santa Rita Tlahuapan quienes atendieron y trasladaron a los lesionados al Hospital Integral.
La zona fue acordonada por elementos de las policías municipal, estatal, Marina y Guardia Nacional.
Se desconoce el móvil de este ataque y el paradero de los presuntos responsables.
Foto: Redes Sociales.
