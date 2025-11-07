Balacera en Texmelucan dejó un muerto y tres heridos

Menores de edad, entre los lesionados

Desde Puebla

Se registró balacera en la comunidad de San Jerónimo Tianguismanalco, en San Martín Texmelucan, que cobró la vida de un hombre y dejó heridos a una mujer y dos menores de edad.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera federal México-Puebla.

Personas que vieron los hechos llamaron a los números de emergencia para solicitar una ambulancia, llegaron paramédicos de Santa Rita Tlahuapan quienes atendieron y trasladaron a los lesionados al Hospital Integral.

La zona fue acordonada por elementos de las policías municipal, estatal, Marina y Guardia Nacional.

Se desconoce el móvil de este ataque y el paradero de los presuntos responsables.

Foto: Redes Sociales.