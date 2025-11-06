Degezeta y Jacobbo platican de su éxito “Channel”, en el que fusionaron su talento y estilo

Dos artistas emergentes de la música urbana mexicana, que se han convertido en referentes de la misma

Por Mino D’Blanc

Degezeta y Jacobbo, artistas de la escena urbana que han tenido éxito sobresaliente cada uno en su estilo y género, fusionaron su talento e inspiración para lanzar “Channel”, una canción en género reggaetón y que es perfectible para playlist urbanas, fiestas, clubes y radios enfocados en la música latina actual.

Degezeta es un artista urbano emergente que aporta frescura y autenticidad a la música latina. Con un estilo versátil y actual, conecta con el público joven a través de letras reales y ritmos muy bailables.

Jacobbo forma parte de la nueva ola de reggaetoneros en México. Combina un flow fresco con su voz inconfundible y que lo ha posicionado como una de las de las promesas del género. Al distinguirse por su autenticidad en la escena urbana, tiene miles de seguidores en las redes sociales.

Platicamos con Degezeta y con Jacobbo gracias a las finas atenciones del licenciado Mauricio García de Warner Music México.

MD’B: ¿Cómo se conocieron?

DEGEZETA: Los dos tenemos gustos diferentes. Yo soy de Hermosillo, Sonora y Jacobbo es de Culiacán. A mí me contactó mi disquera en diciembre más o menos, que querían trabajar conmigo y así. Me preguntaron si yo podía venir a Culiacán y dije “pues vamos”. Con tal de no estar encerrado ahí en la casa dije “vamos a probar suerte” y sí, me hablaron, me dijeron que viniera a grabar tres canciones, me vine para acá y resulta que ellos aquí en Culiacán ya tenían un movimiento de reggaetón y dije “¡Ah, qué perro!” porque la verdad es allá en Sonora, en Hermosillo no hay tal cual un movimiento de reggaetón. O sea sí hay rap, hay regional y todo más no hay movimiento de reggaetón. Vine en enero, grabé, después me volví para Hermosillo, venía y así me iba. Firmé con la disquera como en febrero o marzo y ya en abril dije “ah, pues me voy a ir para Culiacán porque ellos ya tienen un movimiento allá. Sirve que estoy más en sintonía con ellos y eso, con gente igual que uno”. Conocí a Jacobbo, ya nos empezamos a llevar del diario y yo creo que nos hicimos muy buenos amigos desde el primer día, tuvimos esa química.

MD’B: ¿Qué se aprenden uno al otro y qué se pueden enseñar cada uno, qué se aprenden mutuamente?

JACOBBO: Yo creo que venimos casi igual, yo he visto su trayectoria y venimos con los mismos obstáculos, hemos pasado por situaciones similares y siento yo que mutuamente nos aprendemos la disciplina, la perseverancia. Como amigo siempre se lo digo, que la disciplina, que recuerde siempre cómo empezamos, ahora tenemos más herramientas para llevar esto a otro nivel, entonces siento yo que todos los días estamos aprendiendo y mejorando. Yo con él también he aprendido que sus letras son como muy reales de lo que él siente. Siento que mucho artista no lo hace, por ejemplo, mucha gente hace música y nadamas quiere mencionar cosas para llamar la atención o generar polémica con sus letras, pero de Gezenta lo que me gusta de él es que siempre expresa lo que siente y lo que realmente siente el corazón.

DEGEZETA: Como lo menciona Jacobbo, venimos del mismo camino, los mismos obstáculos. Yo se lo amerito. Como siempre hemos estado al pie del cañón sobre ese eje. Pero sí lo que le he aprendido yo a Jacobbo, al principio cuando recién llegué aquí me sorprendió que cuando grabábamos o hacíamos una canción, él estaba grabando y escribiendo al mismo tiempo y yo no estaba acostumbrado a eso y ya fue mucho más fácil. O sea, el hecho como de que estar escuchando el beat y para hacer un verso él tararea la melodía que va a usar o la estructura que le va a dar a su verso y eso yo no lo hacía, yo era de que lo escribía en el cuaderno o en el teléfono y ahí le iba dando la forma antes de hacer una melodía o una intención.

MD’B: ¿Qué temas nunca tratarían en sus canciones tanto como artistas independientes cada uno en su carrera, como en esta fusión que hicieron?

JACOBBO: Lo que viene siendo la violencia tan fuerte, mencionar cosas de súper violencia siento yo que es un tema con el que nunca me identificaría nunca para echarlo en una canción.

DEGEZETA: O como un narcocorrido. A parte que no va con nosotros y con nuestro estilo, el hecho de cantarle a un narco o así, como que todo lo que viene siendo la violencia sentimos que no conectaría mucho con la gente. Aunque claro que en México estamos un poco mal con la delincuencia y la inseguridad, pero también está bien que le cante a eso y que el gobierno ahora que sepa lo que se vive, porque mucha gente no se da cuenta, pero sí tenemos gente que está cantando a ello y ahí se pueden dar cuenta de lo que estamos pasando, porque en vez de apoyarlo también es fomentar que la gente vea la realidad y que tratemos de cambiar como país hablando en todos los entornos.

JACOBBO: Es que es diferente expresar lo que tú sientes en una canción. Por ejemplo, nosotros sí podemos cantar una canción y decir lo que está pasando en la calle. O sea, como vivencia de que está pasando esto, esto, entonces eso siento yo que eso sí lo podemos hacer, pero ya incitar a la gente a que haga violencia y todas esas cosas, no.

MD’B: ¿Cómo llegó “Channel” a su vida y por qué decidieron lanzar esta canción?

JACOBBO: Nosotros tenemos un amigo que se llama artísticamente El Primo y él estaba en el estudio ese día que nosotros íbamos a hacer algo y él traía una perrita que se llama Channel y ahí estaba la perrita, navegando. A parte yo tenía una gatita antes que se llamaba Channel y como que se nos quedó mucho la palabra y comenzamos a escribir y de ahí empezamos a fluir y como que le quisimos dar el sentido de Channel, pero al perfume, entonces ya yo tiré melodía y entre todos sacamos el coro y ya cada quien hizo sus versos. Pero ahí nació bien genuinamente en el estudio, como en dos horas la hicimos bien rápido.

MD’B: ¿Con qué instrumento musical componen o se basan en programas de computadora, secuencias, etcétera?

JACOBBO: Ahí siempre el productor nos manda ritmos y ahí es donde nosotros fluimos arriba del instrumental, pero también hemos compuesto con guitarra. Somos muy versátiles, en un piano me he puesto a escribir, pero cae siempre arriba de un instrumental que ya nos manda el productor.

MD’B: Para la canción “Channel”, ¿qué tanto influyó el productor en las líneas armónicas, en las líneas rítmicas? ¿Él hizo cien por ciento ese trabajo o ustedes también lo hicieron?

DEGEZETA: Para mí personalmente siento que muchas veces mucha gente desmerita a los productores, así como “ah, un productor X”, pero siempre para mí personalmente un productor es el cincuenta por ciento de la canción o a veces hasta más porque desde que tú tienes el ritmo, desde que el productor te manda el ritmo, tú ya sabes, ya te da la inspiración, porque sin ritmo tal vez no hay una inspiración, no hay tema, o sea. En cuanto tú sientes el ritmo y lo escuchas, dices “¡Hey, esto está bien perro! ¿Cómo hacer esto o esto?” y él te da una idea. Sí fue un cincuenta-cincuenta de nosotros y el productor completamente.

MD’B: ¿De qué habla la letra de “Channel”?

JACOBBO: Le quisimos dar sentido como a la mujer, como halagando a la mujer, “¡qué rico hueles a Channel!”, como que “te deseo”. Fue como que ese concepto de a la mujer bonita de quererla convencer a que me gusta y cositas así, toque sensual pero siempre y cuando no llegara al grado de sonar grosero y obviamente con un ritmo y batería con mucha energía.

MD’B: ¿Y hay musas reales o solo surgió por idea la canción?

JACOBBO: Yo siento que en esta rola Degezeta habla con Miriam. Igual yo tengo mi baby ahí que a veces son inspiraciones de uno. Por ejemplo, yo casi siempre me inspiro en alguien que yo conozco, como que me pongo a pensar cosas que ya viví con ella y así como que ya las expresa la letra.

DEGEZETA: Claro que sí, hay musas. No voy a decir nada para no amarrar navajas.

MD’B: ¿Qué es lo que los diferencia de todos los demás artistas de su género y de su estilo?

DEGEZETA: Lo que nos puede diferenciar la verdad es que nosotros hacemos música con el hecho del corazón. Siempre hemos tratado de seguir el no guiarnos por una tendencia, no guiarnos por “¡wow! ¡quiero pegar un Tick Tock!”, porque se debe comprender que la música ahorita ya es cien por ciento orgánica, así que desechable la música. Están saliendo muchas canciones al día y la música pasa de moda muy rápido y nosotros estamos buscando llegar con la gente, traspasar eso de ser solo un Tick Tock, de ser solo una tendencia.

Queremos hacer música que no caduque, que la gente siga escuchando, como lo ha sido el reggaetón de los dos mil, que en su tiempo fue un boom y ahorita sigue siendo himno para la gente muchas canciones. Siento que eso nos distingue de la bola, que no buscamos ir por la tendencia, no buscamos ir por lo viral; hacemos música con el corazón y siento que eso nos ha traído hasta donde hemos llegado y no nos quitan fácil por ese lado.

MD’B: ¿Piensan seguir con este dueto después del éxito que ha tenido esta canción o van seguir cada quien su carrera como solista?

DEGEZETA: Cada quien tiene su proyecto solo.

MD’B: De su sonido ¿qué es lo que nunca cambiarían tuvieran los discos que tuvieran, los sencillos que tuvieran?

JACOBBO: Yo creo que la batería. La batería es el 95% de nuestras canciones. Siento yo que el tipo de la batería y el tiempo con el que va la canción, porque hay muchos reggaetones que son muy lentos; en la velocidad siento que el reggaetón lento está chido, pero en lo personal, quiero como que explorar mucho la batería mucho más rápida, como más con energía y yo creo que la batería nunca la dejaría de lado.

DEGEZETA: A mí me gustan mucho los pianos raros, los pianos exóticos que suenen diferente. Como sonidos raros, que suenen tal vez de antes o futurísticos. O a veces siento que al escuchar un beat, un ritmo, eso es como mi marca de agua. Con el puro piano yo me puedo desenvolver con un ritmo.

MD’B: Platíquenos del video de “Channel”, mismo que se puede disfrutar en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?si=YXl_96LKmwpwMR6r&v=s7FQfeY-57s&feature=youtu.be

JACOBBO: El video lo hicimos en Mazatlán. Nos lo grabó Ray; es un productor que tiene su catálogo bien y su material bueno. Nos hizo el video ahí en Mazatlán. Quisimos darle como un concepto de playa, pero también de fiesta, porque el ritmo de la canción es muy como rápido, entonces el video como que va con la canción, entonces fue tipo playa y fiesta. La verdad nos lo disfrutamos mucho, salen muchas modelos, mujeres y nosotros ahí como enfiestados.

MD’B: ¿Se sintieron identificados con la trama del video? ¿Se vieron reflejados en algo de su vida o fue más la actuación por el simple hecho de que es el video de la canción?

DEGEZETA: Claro. Siempre nos metemos ahí con el guion. Tratamos de dar ideas desde nuestro punto de vista. Como qué nos gustaría hacer, qué no nos gustaría hacer, o sea, siempre tratamos de meter mano en el aspecto ese.

JACOBBO: De dar ideas y todo eso.

DEGEZETA: Sí claro, porque también a parte más allá, de por sí tratamos de impregnar algo en la canción, también tratamos de impregnar algo en el video. Que la gente vea lo que somos. No actuamos, somos como somos siempre.

JACOBBO: Y que también sea como que una sola cosa, o sea, audio y visual. Que sean las dos cosas conectadas y que también la gente vea algo visual y diga “¡Duro! Están conectados con la canción, porque tiene sentido”.

MD’B: ¿Cómo cierran este año 2025 y cómo viene el 2026?

JACOBBO: Tenemos mucho más música. A parte de “Channel”, venimos también con otros temas en colaboración. A la gente le ha gustado mucho el junte y probablemente se arme un disco, un álbum juntos. Yo en lo personal tengo un álbum de diez canciones de reggaetón. Se viene por ahí también a finales o principios, todavía no está confirmada la fecha, pero se viene un bombardeo de mucha música de parte mía y de Degezeta también.

DEGEZETA: Sí de mi lado también se vienen más videos. Eso sí acostumbramos soltar sencillos con video para que a la gente le llame la atención y vamos a seguirlo haciendo. Yo creo que vamos a terminar el año con un video más, vienen mucho más cosas. Comenzando el año también queremos hacer presentaciones. Más cosas, o sea salir un poco de acá de Culiacán; lo hemos estado haciendo últimamente, pero para empezar el año con todo, con toda la actitud, darle para otros lados, abrir otros caminos y sí, vamos a soltar mucha música, tenemos mucha música juntos e igual en solitario, en separado, pero pues ahí estamos trabajando de la mano igual en su proyecto y con el mío.

MD’B: ¿Se pondrían otro nombre como dueto o van a seguir siendo Degezeta y Jacobbo?

JACOBBO: Pues por ahora como tenemos poquitas canciones yo creo que igual Degezeta y Jacobbo. Así la gente nos ha catalogado ya en nombre juntos, pero no tenemos planeado un dúo como tal, pero sí muchas colaboraciones, o por ejemplo, un álbum juntos y ahí fusionar los dos sonidos.

MD’B: ¿Álbum en formato físico o va a ser digital, para plataformas, etcétera?

DEGEZETA: Digital.

JACOBBO: Cien por ciento digital por ahora. Sentimos que también la música va digital todo. En lo personal me encantaría también hacer un álbum físico, pero por ahora puro digital.

DEGEZETA: O la idea de sacar cierto número de discos digitales en físico y regalarlos a la gente que ha estado siempre.

MD’B: ¿Cuál es la próxima canción que van a lanzar?

DEGEZETA: Tenemos un dembow que se llama “Loopeta”. Tiene mucha energía y yo creo que es la próxima que vamos a lanzar. También tenemos otras dos por ahí que se están produciendo. Venimos con mucha música.