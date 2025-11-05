Así lucirá México en el Mundial 2026

EXCELSIOR

Ya se dio a conocer la playera que portará México en el Mundial 2026. La marca adidas reveló las casacas de 22 selecciones, entre ellas la del Tricolor.

La playera regresa al color verde y es similar a la que usó la Selección Mexicana en el Mundial de Francia 1998. El cuello presenta detalles en rojo y blanco; presentará la frase ‘SOMOS MÉXICO’. En los costados las tres franjas de la marca en color blanco. “Detalles que celebran al país como anfitrión mundial”.

La cuenta de adidas detalló que su reproducción está “autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia”.

“Este nuevo jersey resalta la unión de todos los mexicanos, incorporando un patrón vibrante”, indicó.

Su venta estará disponible a partir del 6 de noviembre.

México estrenaría la playera en los partidos amistosos de la siguiente fecha FIFA.

Los dirigidos por Javier “El Vasco” Aguirre debutarán en el Mundial el 11 de junio de 2026 en el Estadio Banorte.

En la pasada Copa Oro, México utilizó una playera en color negro.