Las leyes solo tienen sentido cuando transforman vidas: Elías Lozada en su Primer Informe Legislativo

Desde Puebla

El diputado por el distrito 14 con cabecera en Ciudad Serdán, Elías Lozada Ortega, rindió su Primer Informe Legislativo, donde consideró que las leyes solo tienen sentido cuando transforman vidas.

El actual presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo informó que hasta ahora suman 17 iniciativas y 17 exhortos presentados, cada uno con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias poblanas, no solo de su distrito, sino de todo el Estado

Acompañado por la secretaria de Cultura del Estado, Alejandra Pacheco Mex; del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez, así como de presidentes municipales, diputadas y diputados de la LXII Legislatura, Lozada Ortega reiteró su compromiso de mantener su ritmo de trabajo, tanto en materia legislativa como de gestión.

En ese sentido, mencionó que gracias al programa de obra comunitaria Por Amor a Puebla -impulsado por el gobernador Alejandro Armenta- se realizaron importantes obras en diversos rubros, como el rescate de espacios públicos y caminos.

Elías Lozada subrayó la importancia de recorrer los 14 municipios que conforman su distrito; dijo que esto le permitió escuchar y dialogar con las y los ciudadanos para construir propuestas que se presentaron en el Pleno del Congreso de Puebla.