Interpusimos 14 denuncias contra ambulantes: Franco Rodríguez

María Tenahua

El gobierno municipal de Puebla, en lo que va del año, ha interpuesto 14 denuncias contra líderes y comerciantes ambulantes por agresiones a personal de Vía Pública, que pertenece a la secretaría General de Gobierno (SGG), informó el titular, Franco Rodríguez Álvarez.

El pasado 20 de agosto se registró un enfrentamiento entre los ambulantes e inspectores de Vía Pública, con 13 lesionados.

Ocho fueron hospitalizados por la gravedad de las heridas en la calle 10 Poniente y 3 Norte.

El gobierno de la ciudad responsabilizó al líder de la organización 11 de Marzo, Martín Juárez, de violencia contra los elementos de la SGG.