En el Centro Histórico de la Angelópolis…rinden culto a la Santa Muerte

María Huerta

La calle 9 Norte del Centro Histórico de Puebla capital se convirtió en un lugar de peregrinación para los devotos de la Santa Muerte, especialmente durante el Día de Todos Santos.

Los devotos arribaron al altar para venerar la imagen de la muerte, así como pedirle alguna manda.

Ademá, adquirir algún artículo como veladoras, imágenes, para llevarlas a casa.