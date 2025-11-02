Detienen a tres presuntamente dedicados al robo de hidrocarburos

– Junto con los masculinos, se aseguró una pipa de gas y una camioneta sin placas de circulación.
Desde Puebla
SANTA RITA TLAHUAPAN, Pue.- Resultado de las labores para combatir delitos en materia de hidrocarburos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Marina (SEMAR) detuvieron a tres hombres presuntamente dedicados a la extracción y traslado de combustible robado.
La acción que tuvo lugar en la localidad La Preciosita, permitió detener a Araí N., de 30 años; Alberto N., de 25 años; y Aldo N, de 23 años.
En el lugar de los hechos, las fuerzas federales y estatales aseguraron una pipa de gas y una camioneta sin placas de circulación.
Conforme a protocolo, los masculinos y los vehículos quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público del fuero federal, para ampliar las indagatorias.
You may also like
-
Valtteri Bottas reveló lo que espera de ‘Checo’ Pérez
-
El Paseo de Flores y Catrinas enmarca la celebración del Día de Muertos en la capital
-
Nancy Valdez rinde informe sobre acciones ante la contingencia por lluvias en Ocoyoacac
-
56 mdp por el convenio con municipios que depositan desechos en Chiltepeque: OOSL
-
Esperan 86 mil personas en el panteón municipal