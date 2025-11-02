Detienen a tres presuntamente dedicados al robo de hidrocarburos

– Junto con los masculinos, se aseguró una pipa de gas y una camioneta sin placas de circulación.

Desde Puebla

SANTA RITA TLAHUAPAN, Pue.- Resultado de las labores para combatir delitos en materia de hidrocarburos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Marina (SEMAR) detuvieron a tres hombres presuntamente dedicados a la extracción y traslado de combustible robado.

La acción que tuvo lugar en la localidad La Preciosita, permitió detener a Araí N., de 30 años; Alberto N., de 25 años; y Aldo N, de 23 años.

En el lugar de los hechos, las fuerzas federales y estatales aseguraron una pipa de gas y una camioneta sin placas de circulación.

Conforme a protocolo, los masculinos y los vehículos quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público del fuero federal, para ampliar las indagatorias.