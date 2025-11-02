Valtteri Bottas reveló lo que espera de ‘Checo’ Pérez

Excelsior

La temporada 2026 de la Fórmula 1 marcará el esperado debut de Cadillac como escudería oficial, y su alineación promete dar de qué hablar: Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas serán los encargados de llevar los colores de la marca estadunidense a la pista. Al respecto, el finlandés habló de sus expectativas por trabajar con el piloto mexicano.

El anuncio de que ambos serían compañeros generó gran expectación entre los aficionados, especialmente por la buena relación que mostraron durante la presentación en Nueva York. Ambos compartieron tiempo con directivos, medios y fans, dejando entrever una química positiva que podría traducirse en un trabajo conjunto dentro del equipo.

BOTTAS DESTACA LA BUENA RELACIÓN CON CHECO PÉREZ

En entrevista con el portal especializado Racing News 365, el finlandés Valtteri Bottas se mostró optimista por tener al mexicano como compañero de equipo, destacando su carácter tranquilo y profesionalismo.

“Pasamos juntos el día del anuncio y parece un tipo con el que es fácil trabajar. Está relajado, emocionado por volver y creo que ambos podemos poner al equipo por delante del interés individual”, señaló el expiloto de Mercedes y Alfa Romeo.

Bottas subrayó que la prioridad de la dupla será fortalecer el proyecto de Cadillac en su primera aventura en la Fórmula 1, un reto que requerirá paciencia, compromiso y colaboración entre ambos.

‘CHECO’ TOMA VENTAJA EN EL DESARROLLO DEL NUEVO MONOPLAZA

Actualmente, ‘Checo’ Pérez ya trabaja de lleno con la estructura técnica de Cadillac, algo que le da una ligera ventaja sobre su compañero. El mexicano, sin contrato previo tras su salida de Red Bull, ha podido involucrarse desde el inicio en el desarrollo del monoplaza 2026.

Por su parte, Bottas continúa como piloto reserva de Mercedes durante esta temporada, lo que limita su participación presencial en el proyecto. Sin embargo, el finlandés aseguró que mantiene comunicación constante con los ingenieros del nuevo equipo. “No estoy tan involucrado como ‘Checo’ porque no puedo, pero aporto información clave desde la distancia. Ya hemos tenido reuniones importantes y seguimos en contacto”, explicó.

Con dos pilotos experimentados, Cadillac aspira a una entrada competitiva en el campeonato de 2026. La experiencia de Bottas y la consistencia de ‘Checo’ podrían ser las claves para que la marca estadunidense se establezca rápidamente como una fuerza respetable en la parrilla.