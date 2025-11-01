Pepe Chedraui revela que Lalo Rivera y Adán Domínguez tuvieron conocimiento de desfalco en Industria de Abasto

María Tenahua

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui reveló que la administración panista tuvo conocimiento de un desfalco financiero que realizó en la dirección de Industria y Abasto, por casi dos millones de pesos. Por ello, se continuará con las investigaciones para sancionar.

En entrevista, posterior al inaugurar la rehabilitación del módulo de turismo de la capital, indicó que todas las denuncias se están realizando y las observaciones se están entregando.

Agregó que como administración entregaron la información para que se realicen todos los procedimientos.

“En el rastro, ellos mismos corrieron al director antes de que nosotros llegáramos; entonces se les está dando el seguimiento al tema”, enfatizó.

Asimismo, inauguró la rehabilitación del módulo de turismo de la capital poblana, el cual tenía siete administraciones que no realizaban trabajos de mantenimiento, a pesar de ser un espacio importante para los turistas.