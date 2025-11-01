Asciende Rafael Maggio en campeonato de Trucks México Series 2025

Staff/RG

Se ubica en el octavo puesto con 416 puntos

Tras concluir en el sexto sitio en la fecha más reciente de la Trucks México Series 2025 en el Óvalo Aguascalientes México, el volante capitalino, Rafael Maggio, ascendió un sitio en el campeonato de pilotos, al ubicarse en octavo puesto con 416 unidades.

El conductor de la camioneta marcada con el número 67 Hiperbikes-ServiciosLogísticosPalco-ATRautomotive-FlexSeguridadPrivada-CIMcreaciónInnovativaDeMéxico-Orpack-IDconsultores-CSTconceptoSoluciónTotal-TransportesMaya-AdvansServiciosLogísticos-ArmstrongArmored-SanPedroPacificProducts-Atunsito-Hidrolock-BYMindustrial-Datsa-KnotekDeMéxico-Solución.esGSC-MobiliarioEnMovimiento-Maeesa-MROcommsa-M&A ha demostrado un importante avance en cada fecha de la categoría.

“Ya no pudimos terminar en donde estábamos buscando, pero fue una gran carrera, tuvimos muy buenos tiempos, ahora vamos a desquitarnos en Puebla”, indicó Maggio al concluir la competencia en el óvalo aguascalentense.

En el compromiso dos del calendario, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el integrante del Prime Sports Racing Team consiguió la posición de privilegio para la competencia, en la que finalmente concluyó en el undécimo escaño.

El mejor resultado del año para Rafael fue el cuarto escalón conseguido durante la décima fecha del campeonato en el Autódromo de Querétaro, al ubicarse en el cuarto lugar.

Además, el capitalino consiguió un séptimo puesto conseguido en el Súper Óvalo Potosino, en el noveno desafío del año de la categoría de desarrollo de NASCAR México Series.

La fecha 13 de la Trucks México Series 2025 se disputará el próximo 9 de noviembre en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla.