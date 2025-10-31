Mantienen búsqueda del menor desaparecido durante contingencia en la Sierra Norte

Erika Méndez

Autoridades estatales, municipales y federales mantienen la búsqueda de Liam Tadeo, quien desapareció en Huauchinango durante las fuertes lluvias de hace tres semanas.

La coordinación de Protección Civil estatal informó que este día desplegaron más elementos, para encontrar al infante de seis años de edad.

Destacó que lo llevan a cabo de manera coordinada con elementos de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública (SSP) y la Comisión de búsqueda de Personas.