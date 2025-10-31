Anuncian cierres viales por el desfile “Entre Vivos y Muertos”

Desde Puebla

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informa que la Dirección General de Control de Tránsito, realizará cierres a la circulación a partir de las 16:00 horas del día 31 de octubre hasta las 21:00 horas, derivado del Desfile “Entre Vivos y Muertos”.

El evento dará inició a las 17:00 horas, comenzando en Avenida Juárez y 27 Sur y concluirá en el Zócalo de la ciudad. Por tal motivo, elementos de Tránsito, realizarán los siguientes cierres viales en:

– Avenida Juárez, de Aarón Merino Fernández a 13 Sur

– Avenida Reforma, de 29 Sur a 4 Sur

– 11 Sur / Norte, entre 11 y 13 Poniente

– 15,11, 7 y 2 Oriente, entre Bulevar 5 de Mayo y 3 Sur

– 5, 9 y 13 Oriente, entre 11 a 3 Sur

Tome sus precauciones y anticipe sus traslados. Vías alternas:

– Diagonal Defensores de la República.