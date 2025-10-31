Murió motociclista atropellado por unidad pesada en Tehuacán

Desde Puebla

Motociclista perdió la vida impactado por unidad pesada en la carretera estatal Tehuacán-Teotitlán a la altura de San Diego Chalma, Tehuacán.

Testigos refieren que el motociclista iba por dicha vialidad, cuando fue embestio por un camión, cuyo operador se dio a la fuga.

Tras el accidente, acudió una ambulancia de Protección Civil y bommberos, quienes confirmaron que lamentablemente el motociclista ya no contaba con signos vitales.