Murió motociclista atropellado por unidad pesada en Tehuacán

Desde Puebla
Motociclista perdió la vida impactado por unidad pesada en la carretera estatal Tehuacán-Teotitlán a la altura de San Diego Chalma, Tehuacán.
Testigos refieren que el motociclista iba por dicha vialidad, cuando fue embestio por un camión, cuyo operador se dio a la fuga.
Tras el accidente, acudió una ambulancia de Protección Civil y bommberos, quienes confirmaron que lamentablemente el motociclista ya no contaba con signos vitales.
