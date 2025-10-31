Diputada Celia Bonaga organiza foro sobre Procuración de Fondos

– El objetivo es facilitar herramientas para que las ONG fortalezcan su trabajo a favor de la sociedad

Desde Puebla

Con la finalidad de realizar un trabajo legislativo cercano a las organizaciones de la sociedad civil, la diputada Celia Bonaga Ruiz organizó, en la sede del Congreso del Estado, el foro “Cómo procurar fondos cuando los recursos son escasos y las barreras parecen infinitas”.

Durante la inauguración del evento, la legisladora afirmó que desde que inició su trabajo como presidenta de la Comisión de Organizaciones No Gubernamentales, el órgano colegiado tiene como misión escuchar y facilitar herramientas que permitan la libertad de asociación y el fortalecimiento de labores de las ONG.

En su ponencia, el consultor especializado en sostenibilidad financiera y director regional de Alianzas de Donar Online ONG, Juan Lapetini, explicó la evolución de la procuración de fondos y el problema de la confianza de la sociedad hacia las organizaciones.

Explicó a los representantes de las ONG el valor de comprender cómo deciden los donantes al momento de otorgar los recursos, en lugar de solo copiar estrategias de otras entidades. También abordó la aplicación de la Teoría de la Economía del Comportamiento para entender el instante de la decisión y los sesgos que favorecen o detienen la donación.

Juan Lapetini hizo énfasis a los participantes en el entendimiento de los problemas, más allá de las estrategias específicas.

En este evento también se contó con la presencia de la directora de la Fundación Majocca, Ángeles Conde Acevedo, y el director de Desarrollo Institucional de la misma Fundación, Salvador Sánchez Trujillo.

Que nadie se quede atrás es una convicción en mi trabajo: Miguel Trujillo en Primer Informe de Actividades Legislativas

Al rendir su Primer Informe de Actividades Legislativas, el diputado José Miguel Trujillo de Ita destacó que uno de los principios que conducen su trabajo es “que nadie se quede atrás”. En ese sentido, refrendó su compromiso de mantenerse cercano a la gente, escuchar y atender sus necesidades.

El legislador señaló que, al cierre del primer año legislativo, presentó 31 iniciativas que impactan de manera directa en 15 ordenamientos, entre las que destacan 10 propuestas para modificar el Código Penal, tres para la Ley Estatal de Salud, dos para la Constitución del Estado y el Código Civil, entre otras.

Trujillo de Ita, diputado por el distrito 12 con cabecera en Amozoc, puso énfasis en que Puebla necesita reformas con un diagnóstico previo, análisis y viabilidad, que sean construidas de la mano de la ciudadanía y elaboradas para implementarse y dar resultados.

“Creo en un Estado que pone primero a las personas y sus derechos y que combate desigualdades (…) creo en la seguridad con inteligencia y justicia, que atiende las causas y fortalece instituciones, creo en la austeridad republicana como herramienta para liberar recursos hacia quienes más lo necesitan”, indicó.

En su mensaje, el diputado Pável Gaspar Ramírez reconoció el trabajo de su compañero, pues refleja el compromiso de la LXII Legislatura con la rendición de cuentas y la cercanía con las familias poblanas.