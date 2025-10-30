Nacho Mier solicitará revisión del gobierno federal para restituir vuelos suspendidos por EU

Erika Méndez
El vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco declaró que solicitará al gobierno federal que lleve a cabo una revisión, para poder restituir los vuelos que fueron suspendidos por Estados Unidos.
En entrevista, dijo que es necesario que el gobierno de México de una respuesta a los afectados, pues el aeropuerto Felipe Ángeles tiene que funcionar.
En este sentido, hizo un llamado a los ciudadanos a tener comprensión en la operatividad del aeropuerto Benito Juárez, debido a que actualmente se encuentra saturado.
You may also like
-
Aprueba Pleno del Congreso cambios en la integración de la Mesa Directiva y Comisiones
-
Presenta Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la ASE informe anual
-
“Acordamos que vamos muy bien”: Presidenta Claudia Sheinbaum sostiene llamada con Presidente Donald Trump
-
Analiza Comisión del Congreso iniciativa para modificar el Código Civil
-
Congreso de Puebla signa Convenio de Colaboración con la Sociedad Española de Beneficencia de Puebla