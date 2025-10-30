Nacho Mier solicitará revisión del gobierno federal para restituir vuelos suspendidos por EU

Erika Méndez

El vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco declaró que solicitará al gobierno federal que lleve a cabo una revisión, para poder restituir los vuelos que fueron suspendidos por Estados Unidos.

En entrevista, dijo que es necesario que el gobierno de México de una respuesta a los afectados, pues el aeropuerto Felipe Ángeles tiene que funcionar.

En este sentido, hizo un llamado a los ciudadanos a tener comprensión en la operatividad del aeropuerto Benito Juárez, debido a que actualmente se encuentra saturado.