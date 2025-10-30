Continuaremos con la actualización del Proyecto de Reforma a la Constitución de EdoMéx: Vázquez

EL VALLE

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado de México, diputado Francisco Vázquez Rodríguez, dio a conocer que la Legislatura mexiquense evalúa continuar con la actualizar el proyecto de reforma constitucional estatal.

Un trabajo iniciado desde la LX Legislatura y que será revisado para adecuarlo a las nuevas reformas federales impulsadas por el gobierno de la República.

Dijo que dicho documento, deberá depurarse y actualizarse a la nueva etapa que vive la entidad.

Señaló que de haber voluntad política por parte de los grupos parlamentarios, se hará, pues también hay que consensarlo con los grupos parlamentarios, lo que tampoco queremos es ocupar la aplanadora y menos en un tema como ese.

El legislador precisó que el Congreso esperará la próxima reforma electoral federal para determinar el rumbo de la propuesta local, a fin de evitar contradicciones con el nuevo marco jurídico nacional.

“No podemos estar ciegos ante lo que viene, es un trabajo estructurado que debe armonizarse con la nueva etapa del Estado de México”.

Cabe mencionar que en 2020, la LX Legislatura mexiquense inició los trabajos para la conformación del proyecto de reforma, a través de parlamento abierto en donde participaron diversos sectores de la sociedad y fue hasta el 2023 cuando se presentó al Congreso el proyecto y ahora la actual legislatura podría continuar con el proyecto de actualización de la actualización de la Constitución mexiquense.