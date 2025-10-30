EEUU ofrece ayuda humanitaria a Cuba tras huracán

REUTERS

Estados Unidos está dispuesto a ofrecer ayuda humanitaria inmediata a la población de Cuba afectada por el huracán Melissa, dijo el jueves el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una publicación en X.

El departamento ha emitido una declaración de ayuda humanitaria para Cuba, como lo hizo para los países vecinos del Caribe, y está listo para proporcionar ayuda inmediata directamente y mediante socios locales, dijo Rubio en un comunicado.

“Después de la devastación que causó el huracán Melissa en el este de Cuba, la administración Trump apoya al valiente pueblo cubano que sigue luchando para cubrir sus necesidades básicas”, dijo.

El huracán Melissa, con vientos de sostenidos de 298 kilómetros por hora al tocar tierra, destruyó viviendas, arrasó carreteras y arrancó árboles de raíz antes de dirigirse hacia el este de Cuba. Se desconoce el alcance total de los daños.

Un portavoz del Departamento de Estado dijo que el Gobierno de Estados Unidos no ha recibido ninguna solicitud de ayuda federal por parte de Cuba.

El presidente Donald Trump ha adoptado una postura firme en la política estadounidense hacia la isla comunista, revirtiendo las medidas implementadas por el expresidente Joe Biden. Su gobierno dijo que aplicaría una prohibición legal al turismo estadounidense a Cuba, a la vez que apoyaría un embargo económico al país.

La legislación estadounidense incluye derogaciones para donaciones privadas de alimentos, medicinas y otros bienes humanitarios a Cuba, así como para la respuesta ante desastres, dijo Rubio.

“Animamos a quienes deseen apoyar directamente al pueblo cubano a que se pongan en contacto con nosotros si surge algún problema”, agregó.