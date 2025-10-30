Trabaja ayuntamiento de Amozoc por una carretera mejor iluminada y más segura.

Desde Puebla
Amozoc de Mota Puebla a 30 de octubre de 2025.- El Gobierno Municipal de Amozoc 2024-2027, encabezado por el presidente municipal Severiano de la Rosa Romero, continúa fortaleciendo la infraestructura de alumbrado público con el objetivo de brindar mayor seguridad y bienestar a las familias amozoquenses.
Por indicación del edil, el personal de Infraestructura Municipal realiza de manera constante recorridos nocturnos sobre la carretera federal y diferentes calles del municipio, con el propósito de dar mantenimiento o sustituir luminarias que presenten fallas.
Asimismo, el personal de Mantenimiento Urbano trabaja de forma permanente en el mantenimiento y embellecimiento del camellón central, contribuyendo a mejorar la imagen urbana y a ofrecer espacios más limpios y ordenados para el tránsito y disfrute de la ciudadanía.
