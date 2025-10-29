Video: Hallan cadáver en las lagunas de oxidación de Ciudad Serdán

Desde Puebla
El cuerpo de una persona sin vida fue localizado al flotar en aguas negras de las lagunas de oxidación, conocidas como Las Presas en Ciudad Serdán.
De acuerdo con los primeros reportes, personas que realizaban labores de pastoreo se percataron del hallazgo y dieron aviso de inmediato a seguridad pública de Chalchicomula de Sesma.
