Aprueba Cabildo de San Pedro Cholula descuentos y plazos para el pago anticipado del Predial

*Las y los cholultecas podrán acceder a descuentos de hasta el 20% a partir del 10 de noviembre*

Desde Puebla

*29 de octubre de 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* En sesión extraordinaria de Cabildo, las y los regidores, junto con la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, aprobaron los acuerdos por los que se establecen descuentos y plazos para el pago del Impuesto Predial 2026.

De esta manera, se autorizaron los siguientes beneficios:

• 20% de descuento, si el pago se realiza entre el 10 de noviembre y el 31 de diciembre de 2025.

• 15% de descuento, si el pago se realiza entre el 1 y el 31 de enero de 2026.

• 10% de descuento, si el pago se realiza entre el 1 de febrero y el 31 de marzo de 2026.

• 30% de descuento en el impuesto predial de años rezagados, válido del 10 de noviembre al 31 de diciembre de 2025.

• 100% de descuento en multas y recargos, también del 10 de noviembre al 31 de diciembre de 2025.

Con el voto unánime de las y los integrantes del Cabildo, se ratificaron estos acuerdos que buscan incentivar la regularización y el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales.

Por su parte, la presidenta municipal Tonantzin Fernández destacó que estos incentivos no sólo representan un beneficio económico para las familias cholultecas, sino que también fortalecen la capacidad del Ayuntamiento para brindar mejores servicios, obras y programas, contribuyendo así a una mejor calidad de vida para todas y todos.