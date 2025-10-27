Desfile de Animeros llenó de magia y color San Pedro Cholula

*- Una tradición que late en cada familia cholulteca*

Desde Puebla

*27 de octubre, 2025. San Pedro Cholula, Pue.-* San Pedro Cholula celebró con orgullo el tradicional Desfile de Animeros, una muestra del arraigo cultural que distingue al municipio. En esta edición participaron 11 batallones que recorrieron la Calzada Guadalupe hasta llegar a la Plaza de la Concordia.

Entre música, colores y pirotecnia, cientos de cholultecas y visitantes se sumaron a esta fiesta de identidad y diversidad cultural, dando vida a una tradición que año con año une a la comunidad.

El evento concluyó con saldo blanco, destacando la participación de bandas musicales, danzantes y familias caracterizadas que abarrotaron la Plaza de la Concordia, fortaleciendo así el sentido de pertenencia y orgullo por San Pedro Cholula.

La presidenta municipal, Tonantzin Fernández, reafirmó su compromiso con la preservación de las tradiciones que dan identidad al municipio. En días previos, sostuvo una reunión con los generales de los batallones para coordinar acciones que garantizaran el éxito de esta celebración.