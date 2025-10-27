Paul Jourdain llevó al Andretti-Jourdain Autosport al podio en el México GP

Staff/RG

El podio del México GP tuvo presencia del Andretti-Jourdain Autosport en la categoría GTM Pro 1, siendo Paul Jourdain quien consiguió un resultado sumamente positivo para el equipo, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Se dio el primero de los dos hits que tendrá la GTM, categoría de la Súper Copa Roshfrans, que fungirá como soporte de la Fórmula 1, en donde Paul Jourdain arrancaría desde la posición de privilegio con el auto #9 Herdez / JETZ Autopartes / Hoosier Tire.

Marcando las 13 horas en el reloj, este sábado se daba el arranque de la competencia en el mítico circuito capitalino, teniendo en Paul a un estupendo contendiente que en ningún momento dejaría de pelear por las primeras posiciones.

Siendo un estupendo compromiso, Paul Jourdain cerraba en el segundo sitio para subir al podio en el Estadio GNP, ante todos los aficionados mexicanos que vitorearon a quienes consiguieron estar en el ansiado Top-3.

Javier González por su parte, tendría algunos problemas con su GTM Light #10 Skip Barber Racing School, a pesar de lo cual, conseguiría firmar el top-10 en la 7ma posición, recordando que el día de mañana en punto de las 10:00 am cuando se corra el segundo hit, saldrá desde la “Pole”.

Será este domingo cuando el Andretti-Jourdain Autosport – Skip Barber Racing School, ponga punto final a su participación en el México GP tomando el desafío de la GTM de la Súper Copa Roshfrans, en el Hermanos Rodríguez.